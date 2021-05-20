​Игрока «Бёрнли» будут судить за вождение в пьяном виде

Нападающий «Бёрнли» Эшли Барнс предстанет перед судом. Как сообщает The Sun, 31-летний футболист позволил себе сесть за руль своего «Мерседеса» в состоянии алкогольного опьянения и был задержан полицейскими.

Инцидент произошёл около трёх часов ночи ещё 11 мая. Сообщается, что Эшли Барнс выпивал со своими партнёрами по «Бёрнли», отмечая победу над «Фулхэмом», которая гарантировала «бордовым» место в Премьер-лиге на следующий сезон.

По данным источника, главный тренер «Бёрнли» Шон Дайч очень разозлился из-за выходки Эшли Барнса. Футболиста ждут санкции ещё и со стороны клуба.