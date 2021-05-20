​«Ливерпуль» изучает возможность подписания Ремзи

Аарон Ремзи может вернуться в английскую Премьер-лигу. Как сообщает Goal.com со ссылкой на TuttoJuve, возможность подписания валлийского полузащитника в ближайшее трансферное окно рассматривает «Ливерпуль». Сумма трансфера может составить приблизительно 11,5 миллиона евро.

В 30 матчах за «Ювентус» во всех соревнованиях нынешнего сезона 30-летний Аарон Ремзи записал на свой счёт 2 забитых гола и 5 результативных передач на партнёров.

Ранее в своей карьере Аарон Ремзи играл за такие клубы как «Кардифф Сити», «Арсенал» и «Ноттингем Форест». Позапрошлым летом валлиец перебрался в «Ювентус» как свободный агент.