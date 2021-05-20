​Пьянич может перейти в «Челси» или «ПСЖ»

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20 Мая 2021, 11:53,
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Миралем Пьянич не смог интегрироваться в систему «Барселоны», поэтому летом будет искать возможность перехода в другой клуб. Как сообщает le10sport, боснийский полузащитник может оказаться в «Челси» или «ПСЖ». Оба клуба в настоящий момент оценивают возможность подписания Пьянича. Речь может пойти об аренде на следующий сезон.
В 29 матчах за «Барселону» в сезоне 2020/2021 Миралем Пьянич не отмечался результативными действиями. Эксперты из transfermarkt оценивают 31-летнего полузащитника в 28 миллионов евро.
До «Барселоны» Миралем Пьянич выступал за «Метц», «Лион», «Рому» и «Ювентус».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, Челси, ПСЖ, Миралем Пьянич, Трансферы футбола - лето 2021