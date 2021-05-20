​Пьянич может перейти в «Челси» или «ПСЖ»

Миралем Пьянич не смог интегрироваться в систему «Барселоны», поэтому летом будет искать возможность перехода в другой клуб. Как сообщает le10sport, боснийский полузащитник может оказаться в «Челси» или «ПСЖ». Оба клуба в настоящий момент оценивают возможность подписания Пьянича. Речь может пойти об аренде на следующий сезон.

В 29 матчах за «Барселону» в сезоне 2020/2021 Миралем Пьянич не отмечался результативными действиями. Эксперты из transfermarkt оценивают 31-летнего полузащитника в 28 миллионов евро.

До «Барселоны» Миралем Пьянич выступал за «Метц», «Лион», «Рому» и «Ювентус».