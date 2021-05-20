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​Артета: «Если бы в ноябре мне кто-то сказал, что перед последним туром мы будем претендовать на еврокубки, я бы назвал его сумасшедшим»

20 Мая 2021, 10:27,

В среду вечером «Арсенал» обыграл «Кристал Пэлас» в дерби, благодаря чему сохранил шансы на попадание в еврокубки, а именно в стартующую со следующего сезона Лигу конференций. Главный тренер «канониров» Микель Артета высказался по поводу возможности получить билет в Европу.

«Это был решающий момент для нас. Мы хотели добиться того, чтобы перед последним туром претендовать на еврокубки. Если бы в ноябре или декабре кто-то сказал мне, что на финише сезона у нас будут шансы оказаться в еврокубках, я бы назвал такого человека сумасшедшим», - сказал Артета на послематчевой пресс-конференции.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Арсенал Лондон, Микель Артета
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Комментарии (1)
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0
LMI
20 Мая 2021, 11:03

Значит будем стрелять по чайкам в последнем туре и претендовать на нижайший турнир Европы. Ну что ж - давайте попробуем с низов, так сказать, почерпнуть

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