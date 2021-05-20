Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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​Разница мячей или личные встречи: что важнее в АПЛ

20 Мая 2021, 10:13,

Поскольку в комментариях на страницах нашего сетевого издания среди читателей наблюдаются разноглася по поводу распределения мест в английской Премьер-лиге, «Евро-Футбол.Ру» разъясняет ситуацию. Что же важнее в АПЛ – разница мячей или личные встречи?

Путаница возникла два года назад, когда на официальном сайте АПЛ вышла новость с таким заголовком: «Что нового в сезоне 2019/2020: личные встречи». Новость была составлена достаточно сложно, за что можно только пожурить пресс-службу Премьер-лиги, и многие подумали, что теперь в чемпионате Англии показатели личных встреч будут идти выше, чем показатели разности мячей. На самом деле это не так.

В Премьер-лиге, как и прежде, на первом месте при равенстве очков идёт разница мячей, а на втором – количество забитых мячей.

Личные встречи учитываются только тогда, когда у команд совершенно идентичные показатели забитых и пропущенных голов. Именно об этом новшестве два года назад информировала АПЛ. Ведь до сезона 2019/2020 в чемпионате Англии личные встречи не учитывались вообще. При одинаковой разности мячей и одинаковом количестве забитых мячей раньше команды либо считались поделившими места, либо проводили дополнительный матч (если решались ключевые позиции – чемпионство, места в еврокубках и так далее).

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Апл
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