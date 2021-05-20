Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
1

«Ливерпуль» поднялся на четвертое место, «Вест Хэм» одержал волевую победу над «Вест Бромвичем»

20 Мая 2021, 00:30,

В 37-м туре английской Премьер-лиги «Ливерпуль» играл на выезде против «Бёрнли». Подавляющее давление «Ливерпуля» в первом тайме принесло дивиденды лишь к 43-й минуте. Фирмино откликнулся на передачу Робертсона и отправил мяч в сетку. Гости продолжили атаковать и во втором тайме, а уже на 52-й минуте Филлипс, откликнувшись на подачу Мане, увеличил преимущество. Точку в матче поставил Окслейд-Чемберлен, поразивший ворота соперника на 88-й минуте. Итоговый счёт – 3:0 в пользу «Ливерпуля». Победа позволила подопечным Юргена Клоппа подняться на четвертое лигочемпионское место, а «Бёрнли» остался на 17-й строчке.

 
Бёрнли 0:3 Ливерпуль
    43' Фирмино Роберто (0:1)
    52' Филлипс Натаниэль (0:2)
    88' Окслейд-Чемберлен Алекс (0:3)
Норрис Уилл Лоутон Мэттью Тарковски Джеймс Ми Бен Тэйлор Чарли Гудмундссон Йоханн Вествуд Эшли Корк Джек   76' (Выдра Матей (   76') Макнил Дуайт Браунхилл Джош Вуд Крис
Запасные: Питерс Эрик Дрисколл-Гленнон Энтони Ричардсон Льюис Барнс Эшли Родригес Джей Данн Джимми Пикок-Фаррелл Бэйли Нэрти Ричард
Алиссон Бекер Александер-Арнольд Трент Филлипс Натаниэль Уильямс Рис III Робертсон Эндрю Алькантара Тьяго Фабиньо Энрике Вейналдум Джорджиньо   87' (Милнер Джеймс (   87') Салах Мохамед Фирмино Роберто   81' (Окслейд-Чемберлен Алекс (   81') Мане Садио   90' (Цимикас Костас (   90')
Запасные: Шакири Джердан Куметио Билли Уильямс Неко Джонс Кёртис Адриан Сан-Мигель Ориги Дивок
19 мая. Стадион "Терф Мур" (Бёрнли).

«Вест Хэм» играл на выезде с вылетевшим из АПЛ «Вест Бромвичем». Уже на третьей минуте гости заработали пенальти, который не реализовал Райс, пробив в штангу. А вот «Вест Бромвич» своим шансом воспользовался. Перейра забил прямым ударом с углового. В компенсированное к первому тайму время Соучек счёт сравнял. Казалось бы, что всё идёт к ничьей, но на 82-й минуте Огбонна вывел гостей вперёд, откликнувшись на подачу с углового. Точку в матче поставил Антонио, оказавшийся без присмотра в чужой штрафной площади. «Вест Хэм» занимает шестое место, а «Вест Бромвич» остался на предпоследнем.

 
Вест Бромвич 1:3 Вест Хэм
(1:0) Перейра Матеус 27'    
    45' Соучек Томаш (1:1)
    82' Огбонна Анджело (1:2)
    88' Антонио Майкл (1:3)
Джонстон Сэм   1' Ферлонг Дарнелл Аджайи Олувасемилого Бартли Кайл Таунсед Конор Филлипс Мэтт Галлахер Конор Йокушлу Окай   40'   85' (Ахерн-Грант Карлан (   85') Мэйтленд-Найлс Эйнсли   69' (Диангана Грэди (   69') Перейра Матеус Робсон-Кану Хэл   89' (Диань Мбайе (   89')
Запасные: Баттон Дэвид Пелтьер Ли Робинсон Каллум О'Ши Дара Taylor Gardner-Hickman Toby King
Рэндолф Даррен Цоуфал Владимир Доусон Крэйг   87' Огбонна Анджело   34' Крессуэлл Арон Соучек Томаш Райс Деклан Форнальс Пабло   89' (Диоп Исса (   89') Лингард Джесси Бенрахма Саид   72' (Боуэн Джаррод (   72') Антонио Майкл
Запасные: Джонсон Бен Тротт Натан Ноубл Марк Фредерикс Райан Бальбуэна Фабиан Одубеко Адемипо Ярмоленко Андрей
19 мая. Стадион "Хоуторнс" (Вест Бромвич).

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ливерпуль, Вест Хэм, Вест Бромвич, Бёрнли
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Спартак» отыграл два мяча в Грозном и сохранил путёвку в Лигу чемпионов
«Спартак» отыграл два мяча в Грозном и сохранил путёвку в Лигу чемпионов
«Атлетико» едва не упустил первое место, «Реал» борется до конца, «Барселона» сдалась
«Атлетико» едва не упустил первое место, «Реал» борется до конца, «Барселона» сдалась
ВАР не пощадил Тухеля: «Лестер» превозмог «Челси» в финале Кубка Англии и обрёл первый трофей за пятилетку
ВАР не пощадил Тухеля: «Лестер» превозмог «Челси» в финале Кубка Англии и обрёл первый трофей за пятилетку
Криштиану Роналду признает, что больше не звезда
Криштиану Роналду признает, что больше не звезда
Отменённые голы нипочём: «Челси» отомстил «Лестеру» за Кубок и выкинул «лис» из топ-тройки чемпионата
Отменённые голы нипочём: «Челси» отомстил «Лестеру» за Кубок и выкинул «лис» из топ-тройки чемпионата


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола