«Ливерпуль» поднялся на четвертое место, «Вест Хэм» одержал волевую победу над «Вест Бромвичем»

В 37-м туре английской Премьер-лиги «Ливерпуль» играл на выезде против «Бёрнли». Подавляющее давление «Ливерпуля» в первом тайме принесло дивиденды лишь к 43-й минуте. Фирмино откликнулся на передачу Робертсона и отправил мяч в сетку. Гости продолжили атаковать и во втором тайме, а уже на 52-й минуте Филлипс, откликнувшись на подачу Мане, увеличил преимущество. Точку в матче поставил Окслейд-Чемберлен, поразивший ворота соперника на 88-й минуте. Итоговый счёт – 3:0 в пользу «Ливерпуля». Победа позволила подопечным Юргена Клоппа подняться на четвертое лигочемпионское место, а «Бёрнли» остался на 17-й строчке.

«Вест Хэм» играл на выезде с вылетевшим из АПЛ «Вест Бромвичем». Уже на третьей минуте гости заработали пенальти, который не реализовал Райс, пробив в штангу. А вот «Вест Бромвич» своим шансом воспользовался. Перейра забил прямым ударом с углового. В компенсированное к первому тайму время Соучек счёт сравнял. Казалось бы, что всё идёт к ничьей, но на 82-й минуте Огбонна вывел гостей вперёд, откликнувшись на подачу с углового. Точку в матче поставил Антонио, оказавшийся без присмотра в чужой штрафной площади. «Вест Хэм» занимает шестое место, а «Вест Бромвич» остался на предпоследнем.