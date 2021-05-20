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Вратари-бомбардиры и их геройские поступки

20 Мая 2021, 06:31,
Вратарь – это половина команды. С этим историческим выражением поспорить сложно. Иногда голкиперы даже доказывают, что они больше, чем половина, забивая мячи в решающие моменты встречи. Вратарь «Ливерпуля» Алиссон, поразивв ворота «Вест Бромвича» стал героем месяца, а возможно, и года. В этой статье обсудим самые яркие эпизоды, когда голкиперы выручали свои команды в трудные минуты матча, а также вспомним вратарей-бомбардиров.
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Конечно же, сразу вспоминаются два легендарных голкипера. Парагваец Луис Чилаверт и бразилец Рожерио Сени, которые возглавляют список бомбардиров среди вратарей. Сени отметился 131-м забитым мячом, Чилаверт забил почти в два раза меньше (67), но является единственным голкипером, который имеет в своём активе хет-трик. Сразу отметим, что все три гола, забитые за одну игру, вратарь отправил в ворота соперника с пенальти. Стоит отметить, что оба голкипера хорошо исполняют свои прямые обязанности. Чилаверт, к примеру, трижды признавался лучшим вратарём мира. Однако почти все свои голы парагваец и бразилец забивали при крупном счёте, либо делали его таковым за счёт назначаемых пенальти.

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Список вратарей-бомбардиров может продолжить болгарин Димитр Иванков, колумбиец Рене Игита (тот самый, что запомнился ударом-скорпиона), немец Ханс-Йорг Бутт. Нельзя не отметить Марко Баллота, который под занавес своей продолжительной карьеры (завершил в 50 лет в низших итальянских лигах) стал играть в качестве форварда и успел забить 30 мячей в ворота соперника. Хорхе Кампос из Мексики также может похвастать подобным достижением, только забивал он на старте своей карьеры, нередко начиная матч в воротах, а заканчивая в нападении. Его гол «ножницами» в падении стоит вашего внимания. Совсем другая история у Андреса Палопа, который, как и Алиссон, забил всего однажды и позволил «Севилье» перевести игру с донецким «Шахтёром» в дополнительное время. Моральное настроение игроков донецкого клуба упало, что привело к победе испанской команды.

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Спас свою команду от поражения и эстонец Март Поом. «Сандерленд» не собирался сдаваться, когда рефери на последней добавленной минуте основного времени матча назначил угловой удар. Поом в высоком прыжке головой сравнял счёт в поединке со своей бывшей командой «Дерби Каунти». Эстонец даже успел дважды сыграть за лондонский «Арсенал», являясь третьим голкипером клуба. В ту пору в составе «канониров» солировал Йенс Леманн. На счету экс-голкипера сборной Германии целых два забитых мяча за карьеру! В далёком 1997-м его гол в ворота дортмундской «Боруссии» ударом головой под перекладину казался шедевром, но если бы клубы играли сегодня, то мяч вряд ли бы был засчитан. Слишком уж было похоже на положение вне игры…

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Однако голы голкиперов не всегда спасали их команды. Например, Петер Шмейхель, забив второй мяч в ворота волгоградского «Ротора» (того самого, что несколько дней назад вылетел в «лучшую лигу мира»), всё равно не сумел помочь "Манчестер Юнайтеду" пройти россиян. По сумме двух матчей Веретенников и Ко оказались сильнее (0:0 и 2:2). История профессионального футбола знает ещё много случаев, когда вратари выходили на первый план и заменяли роль форвардов. Кстати, нападающие, также достаточно занимали место в воротах. Но это уже другая история…

Константин Лицин

Евро-Футбол.Ру Лицин
Теги: Алиссон Бекер, Ханс-Йорг Бутт, Хосе Луис Чилаверт, Хорхе Кампос, Март Поом
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