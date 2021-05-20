Вратари-бомбардиры и их геройские поступки

Вратарь – это половина команды. С этим историческим выражением поспорить сложно. Иногда голкиперы даже доказывают, что они больше, чем половина, забивая мячи в решающие моменты встречи. Вратарь «Ливерпуля» Алиссон, поразивв ворота «Вест Бромвича» стал героем месяца, а возможно, и года. В этой статье обсудим самые яркие эпизоды, когда голкиперы выручали свои команды в трудные минуты матча, а также вспомним вратарей-бомбардиров.

Конечно же, сразу вспоминаются два легендарных голкипера. Парагваец Луис Чилаверт и бразилец Рожерио Сени, которые возглавляют список бомбардиров среди вратарей. Сени отметился 131-м забитым мячом, Чилаверт забил почти в два раза меньше (67), но является единственным голкипером, который имеет в своём активе хет-трик. Сразу отметим, что все три гола, забитые за одну игру, вратарь отправил в ворота соперника с пенальти. Стоит отметить, что оба голкипера хорошо исполняют свои прямые обязанности. Чилаверт, к примеру, трижды признавался лучшим вратарём мира. Однако почти все свои голы парагваец и бразилец забивали при крупном счёте, либо делали его таковым за счёт назначаемых пенальти.

Список вратарей-бомбардиров может продолжить болгарин Димитр Иванков, колумбиец Рене Игита (тот самый, что запомнился ударом-скорпиона), немец Ханс-Йорг Бутт. Нельзя не отметить Марко Баллота, который под занавес своей продолжительной карьеры (завершил в 50 лет в низших итальянских лигах) стал играть в качестве форварда и успел забить 30 мячей в ворота соперника. Хорхе Кампос из Мексики также может похвастать подобным достижением, только забивал он на старте своей карьеры, нередко начиная матч в воротах, а заканчивая в нападении. Его гол «ножницами» в падении стоит вашего внимания. Совсем другая история у Андреса Палопа, который, как и Алиссон, забил всего однажды и позволил «Севилье» перевести игру с донецким «Шахтёром» в дополнительное время. Моральное настроение игроков донецкого клуба упало, что привело к победе испанской команды.

Спас свою команду от поражения и эстонец Март Поом. «Сандерленд» не собирался сдаваться, когда рефери на последней добавленной минуте основного времени матча назначил угловой удар. Поом в высоком прыжке головой сравнял счёт в поединке со своей бывшей командой «Дерби Каунти». Эстонец даже успел дважды сыграть за лондонский «Арсенал», являясь третьим голкипером клуба. В ту пору в составе «канониров» солировал Йенс Леманн. На счету экс-голкипера сборной Германии целых два забитых мяча за карьеру! В далёком 1997-м его гол в ворота дортмундской «Боруссии» ударом головой под перекладину казался шедевром, но если бы клубы играли сегодня, то мяч вряд ли бы был засчитан. Слишком уж было похоже на положение вне игры…

Однако голы голкиперов не всегда спасали их команды. Например, Петер Шмейхель, забив второй мяч в ворота волгоградского «Ротора» (того самого, что несколько дней назад вылетел в «лучшую лигу мира»), всё равно не сумел помочь "Манчестер Юнайтеду" пройти россиян. По сумме двух матчей Веретенников и Ко оказались сильнее (0:0 и 2:2). История профессионального футбола знает ещё много случаев, когда вратари выходили на первый план и заменяли роль форвардов. Кстати, нападающие, также достаточно занимали место в воротах. Но это уже другая история…

Константин Лицин