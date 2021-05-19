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​Тухель объяснил замену Канте

19 Мая 2021, 08:44,

Рулевой «Челси» Томас Тухель после победы над «Лестером» (2:1) объяснил замену полузащитника Н’Голо Канте. Болельщики лондонской команды и сборной Франции забеспокоились по поводу возможной травмы у игрока.

«Канте не травмирован. Он сказал мне – и я понял его французский – что покинул игру до травмы. Он чувствовал свои подколенные сухожилия и беспокоился, что может травмироваться, если продолжит игру», - сказал Тухель журналистам.

Обыграв на своём поле «Лестер», «Челси» поднялся на 3 место в турнирной таблице Премьер-лиги и приблизился к получению путёвки в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси, Томас Тухель, Н'Голо Канте
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Комментарии (1)
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Манчестерский Иппатий
19 Мая 2021, 10:22

Да, до какого-то момента он носился как экспресс, а потом стал бегать в эконом-режиме... Здоровья тебе, НГоло!

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