​Тухель объяснил замену Канте

Рулевой «Челси» Томас Тухель после победы над «Лестером» (2:1) объяснил замену полузащитника Н’Голо Канте. Болельщики лондонской команды и сборной Франции забеспокоились по поводу возможной травмы у игрока.

«Канте не травмирован. Он сказал мне – и я понял его французский – что покинул игру до травмы. Он чувствовал свои подколенные сухожилия и беспокоился, что может травмироваться, если продолжит игру», - сказал Тухель журналистам.

Обыграв на своём поле «Лестер», «Челси» поднялся на 3 место в турнирной таблице Премьер-лиги и приблизился к получению путёвки в Лигу чемпионов на следующий сезон.