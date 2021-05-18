Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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«Манчестер Сити» остался в меньшинстве в самом начале матча с «Брайтоном»

18 Мая 2021, 21:26,

Сегодня, 18 мая, «Манчестер Сити» в рамках 37-го тура английской Премьер-лиги играет на выезде против «Брайтона».

Уже на десятой минуте встречи красную карточку за фол последней надежды получил защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу. Наставник «горожан» Хосеп Гвардиола отреагировал на красную карточку заменой, вместо Феррана Торреса на поле появился Эрик Гарсия.

На данный момент идёт 20-я минута матча, «Манчестер Сити» впереди со счётом 1:0. На второй минуте встречи гол забил Илкай Гюндоган.

Стоит отметить, что «Манчестер Сити» уже стал чемпионом Англии, «Брайтон» расположился на семнадцатом месте, но гарантировал себе прописку в АПЛ.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Сити, Жоау Канселу
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18 Мая 2021, 22:11

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