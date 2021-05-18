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Эдегор: «Я счастлив в «Арсенале»

18 Мая 2021, 21:19,

Полузащитник «Реала» Мартин Эдегор, выступающий за «Арсенал» на правах аренды, ответил на вопрос о своем будущем.

«Я счастлив в «Арсенале», по окончании сезона мы увидим, что произойдёт. Права на меня принадлежат «Реалу», так что мы в любом случае должны будем поговорить с ними. Важно понять, что хочет руководство «Реала», - цитирует Эдегора Sky Sport Deutschland.

22-летний норвежец сыграл 12 матчей за «Арсенал» в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги и забил один гол. Контракт Эдегора с «Реалом» рассчитан до 30 июня 2023 года, а его трансферная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Реал Мадрид, Арсенал Лондон, Мартин Эдегор
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