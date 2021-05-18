Облак не исключил переход в клуб АПЛ

Голкипер «Атлетико» Ян Облак не исключил переезд в английскую Премьер-лигу.

«АПЛ – интересный чемпионат, но я не знаю, что будет в будущем. Мне нравится Англия, я люблю новые вызовы. Я выступаю за «Атлетико» уже семь лет – это долго, но я счастлив и не знаю, что будет в будущем. Мы боремся за чемпионство. Золотые медали – это то, что я хочу. Моя команда достаточна конкурентоспособна, чтобы претендовать на победу в турнирах», - цитирует Облака Goal.

После 37 туров «Атлетико» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая «Реал», идущий вторым, на два зачетных балла. До конца чемпионата клубам осталось сыграть по одному матчу.