Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Мойес близок к продлению контракта с «Вест Хэмом»

18 Мая 2021, 18:47,

Главный тренер лондонского «Вест Хэма» Дэвид Мойес сообщил, что в ближайшее время продлит контракт с представителем АПЛ.

«Надеюсь, что в скором времени о подписании контракта будет объявлено официально. Скорее всего, это произойдёт по окончании сезона. Мы не желаем, чтобы возникли трудности в переговорном процессе», - поведал экс-тренер «Манчестер Юнайтед» в интервью Sky Sports.

Нынешнее соглашение шотландского специалиста подходит к концу в июле 2021 года. Напомним, что Мойес перебрался в «Вест Хэм» в декабре 2019 года. После 36 туров «молотки» занимают седьмое место в турнирной таблице АПЛ.

Евро-Футбол.Ру Георгий Артмеладзе
Теги: Вест Хэм, Дэвид Мойес, Англия
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Спартак» отыграл два мяча в Грозном и сохранил путёвку в Лигу чемпионов
«Спартак» отыграл два мяча в Грозном и сохранил путёвку в Лигу чемпионов
«Атлетико» едва не упустил первое место, «Реал» борется до конца, «Барселона» сдалась
«Атлетико» едва не упустил первое место, «Реал» борется до конца, «Барселона» сдалась
«Барселона» снова не возглавила чемпионат Испании, пропустив три мяча от «Леванте»
«Барселона» снова не возглавила чемпионат Испании, пропустив три мяча от «Леванте»
ВАР не пощадил Тухеля: «Лестер» превозмог «Челси» в финале Кубка Англии и обрёл первый трофей за пятилетку
ВАР не пощадил Тухеля: «Лестер» превозмог «Челси» в финале Кубка Англии и обрёл первый трофей за пятилетку
«Крылья Советов» допущены к РПЛ, апелляция «Оренбурга» не удовлетворена
«Крылья Советов» допущены к РПЛ, апелляция «Оренбурга» не удовлетворена


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола