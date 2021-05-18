Мойес близок к продлению контракта с «Вест Хэмом»

Главный тренер лондонского «Вест Хэма» Дэвид Мойес сообщил, что в ближайшее время продлит контракт с представителем АПЛ.

«Надеюсь, что в скором времени о подписании контракта будет объявлено официально. Скорее всего, это произойдёт по окончании сезона. Мы не желаем, чтобы возникли трудности в переговорном процессе», - поведал экс-тренер «Манчестер Юнайтед» в интервью Sky Sports.

Нынешнее соглашение шотландского специалиста подходит к концу в июле 2021 года. Напомним, что Мойес перебрался в «Вест Хэм» в декабре 2019 года. После 36 туров «молотки» занимают седьмое место в турнирной таблице АПЛ.