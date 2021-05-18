Уолкотт останется в «Саутгемптоне» ещё на два года

Воспитанник «Саутгемптона» Тео Уолкотт, который большую часть карьеры провёл в лондонском «Арсенале», подписал контракт со «святыми» до 2023 года.

В 2005 Уолкотт дебютировал в Английской Премьер-лиге за «Саутгемптон», но уже через год перешёл в «Арсенал». За «канониров» Тео отыграл 12 лет, став игроком сборной Англии и трёхкратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.

В 2018 году Уолкотт отправился в «Эвертон», который в свою очередь отдал полузащитника в аренду в «Саутгемптон». 18 мая 2021 года официальный сайт клуба сообщил, что выкупил права на футболиста, договорившись о сотрудничестве до 2023 года.