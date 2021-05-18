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У Кейна есть джентльменское соглашение о возможности покинуть «Тоттенхэм»

18 Мая 2021, 13:39,

Гарри Кейн намерен покинуть «Тоттенхэм» и отправиться в другой клуб в погоне за трофеями. Как сообщает в Twitter журналист Evening Standard Дэн Килпатрик, у Кейна есть джентельменское соглашение с президентом клуба Даниэлем Леви о возможности уйти. Форвард просил отпустить его ещё прошлым летом, но согласился остаться ещё на сезон.

Килпатрик также пишет о том, что руководители «Тоттенхэма» очень разозлились из-за утечки в СМИ информации о желании Кейна сменить клубную прописку в ближайшее трансферное окно.

В сезоне 2020/2021 27-летний Гарри Кейн, которого эксперты из transfermarkt оценивают в 120 миллионов евро, забил 32 гола и отдал 16 голевых передач в 47 матчах.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Тоттенхэм, Гарри Кейн, Даниэль Леви
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