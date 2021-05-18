​Малиновский интересен «Челси»

«Челси» проявляет интерес к полузащитнику «Аталанты» Руслану Малиновскому. Как сообщает на своих страницах The Sun, лондонский клуб готов предложить бергамаскам за украинского атакующего хавбека 20 миллионов фунтов (примерно 23 миллиона евро).

Руслан Малиновский ударно проводит финишный отрезок нынешнего сезона. Несколько раз украинец признавался лучшим игроком «Аталанты» по итогам месяца.

Всего в сезоне 2020/2021 28-летний Руслан Малиновский провёл за «Аталанту» 41 матч во всех турнирах. На счету полузащитника 9 забитых голов и 12 результативных передач на партнёров.