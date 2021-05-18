​Гвардиола не гарантирует Агуэро прощание с «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов

Ещё пару месяцев назад было объявлено о том, что Серхио Агуэро покинет «Манчестер Сити» летом после десяти сезонов в клубе. 29 мая «горожане» сыграют в финале Лиги чемпионов против «Челси». Впрочем, главный тренер команды Хосеп Гвардиола не готов гарантировать Агуэро выход на поле и прощание с «Манчестер Сити».

«Если Агуэро будет в хорошей форме, он нам точно поможет. Если он будет готов забивать голы, он сыграет. Но это финал Лиги чемпионов. Я должен принять решение, которое даст нам наилучшие шансы на победу в этой игре», - сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Английский финал Лиги чемпионов пройдёт в Порту.