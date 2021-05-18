Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Гвардиола не гарантирует Агуэро прощание с «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов

18 Мая 2021, 08:42,

Ещё пару месяцев назад было объявлено о том, что Серхио Агуэро покинет «Манчестер Сити» летом после десяти сезонов в клубе. 29 мая «горожане» сыграют в финале Лиги чемпионов против «Челси». Впрочем, главный тренер команды Хосеп Гвардиола не готов гарантировать Агуэро выход на поле и прощание с «Манчестер Сити».

«Если Агуэро будет в хорошей форме, он нам точно поможет. Если он будет готов забивать голы, он сыграет. Но это финал Лиги чемпионов. Я должен принять решение, которое даст нам наилучшие шансы на победу в этой игре», - сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Английский финал Лиги чемпионов пройдёт в Порту.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола, Серхио Агуэро
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Спартак» отыграл два мяча в Грозном и сохранил путёвку в Лигу чемпионов
«Спартак» отыграл два мяча в Грозном и сохранил путёвку в Лигу чемпионов
«Атлетико» едва не упустил первое место, «Реал» борется до конца, «Барселона» сдалась
«Атлетико» едва не упустил первое место, «Реал» борется до конца, «Барселона» сдалась
«Барселона» снова не возглавила чемпионат Испании, пропустив три мяча от «Леванте»
«Барселона» снова не возглавила чемпионат Испании, пропустив три мяча от «Леванте»
ВАР не пощадил Тухеля: «Лестер» превозмог «Челси» в финале Кубка Англии и обрёл первый трофей за пятилетку
ВАР не пощадил Тухеля: «Лестер» превозмог «Челси» в финале Кубка Англии и обрёл первый трофей за пятилетку
«Крылья Советов» допущены к РПЛ, апелляция «Оренбурга» не удовлетворена
«Крылья Советов» допущены к РПЛ, апелляция «Оренбурга» не удовлетворена


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола