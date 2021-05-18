Анчелотти – о поражении от «Шеффилд Юнайтед»: «Худший матч в сезоне»

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти прокомментировал поражение от «Шеффилд Юнайтед» (0:1).

«Мы играли очень плохо, это настораживает. Мы упустили возможность побороться за попадание в еврокубки, не хочется больше говорить об этом. Некоторые моменты меня поразили, да, мы уже играли дома не самым лучшим образом, но в этот раз было что-то особенное. Думаю, что ответственность лежит и на мне, и на игроках. Это был наш худший матч в сезоне. Мы должны что-то изменить в следующем году. Да, есть и позитивные моменты, мы здорово играли на выезде, но дома показали отвратительные результаты», - цитирует Анчелотти пресс-служба «Эвертона».