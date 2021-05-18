Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Анчелотти – о поражении от «Шеффилд Юнайтед»: «Худший матч в сезоне»

18 Мая 2021, 00:40,

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти прокомментировал поражение от «Шеффилд Юнайтед» (0:1).

«Мы играли очень плохо, это настораживает. Мы упустили возможность побороться за попадание в еврокубки, не хочется больше говорить об этом. Некоторые моменты меня поразили, да, мы уже играли дома не самым лучшим образом, но в этот раз было что-то особенное. Думаю, что ответственность лежит и на мне, и на игроках. Это был наш худший матч в сезоне. Мы должны что-то изменить в следующем году. Да, есть и позитивные моменты, мы здорово играли на выезде, но дома показали отвратительные результаты», - цитирует Анчелотти пресс-служба «Эвертона».

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Эвертон, Карло Анчелотти
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Спартак» отыграл два мяча в Грозном и сохранил путёвку в Лигу чемпионов
«Спартак» отыграл два мяча в Грозном и сохранил путёвку в Лигу чемпионов
«Атлетико» едва не упустил первое место, «Реал» борется до конца, «Барселона» сдалась
«Атлетико» едва не упустил первое место, «Реал» борется до конца, «Барселона» сдалась
«Барселона» снова не возглавила чемпионат Испании, пропустив три мяча от «Леванте»
«Барселона» снова не возглавила чемпионат Испании, пропустив три мяча от «Леванте»
ВАР не пощадил Тухеля: «Лестер» превозмог «Челси» в финале Кубка Англии и обрёл первый трофей за пятилетку
ВАР не пощадил Тухеля: «Лестер» превозмог «Челси» в финале Кубка Англии и обрёл первый трофей за пятилетку
«Крылья Советов» допущены к РПЛ, апелляция «Оренбурга» не удовлетворена
«Крылья Советов» допущены к РПЛ, апелляция «Оренбурга» не удовлетворена


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола