«ПСЖ» работает над трансфером Кина

|
17 Мая 2021, 23:59,
|
|
«ПСЖ» планирует выкупить нападающего Мойзе Кина, права на которого принадлежат «Эвертону».
Как сообщил журналист Фабрицио Романо, французский клуб работает над подписанием итальянца. «Эвертон» готов продать Кина, но хочет выручить порядка 45-50 миллионов евро.
21-летний нападающий сыграл 44 матча за «ПСЖ» во всех турнирах нынешнего сезона, забил 19 голов и отдал одну голевую передачу. Арендное соглашение Кина рассчитано до 30 июня 2021 года.
Напомним, что итальянец перешёл в «Эвертон» в 2019 году, сумма трансфера составила порядка 27 миллионов евро. Контракт Кина с «ирисками» рассчитан до 30 июня 2024 года.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: ПСЖ, Эвертон, Мойзе Кин