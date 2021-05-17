«ПСЖ» работает над трансфером Кина

«ПСЖ» планирует выкупить нападающего Мойзе Кина, права на которого принадлежат «Эвертону».

Как сообщил журналист Фабрицио Романо, французский клуб работает над подписанием итальянца. «Эвертон» готов продать Кина, но хочет выручить порядка 45-50 миллионов евро.

21-летний нападающий сыграл 44 матча за «ПСЖ» во всех турнирах нынешнего сезона, забил 19 голов и отдал одну голевую передачу. Арендное соглашение Кина рассчитано до 30 июня 2021 года.

Напомним, что итальянец перешёл в «Эвертон» в 2019 году, сумма трансфера составила порядка 27 миллионов евро. Контракт Кина с «ирисками» рассчитан до 30 июня 2024 года.