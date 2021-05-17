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«ПСЖ» работает над трансфером Кина

17 Мая 2021, 23:59,

«ПСЖ» планирует выкупить нападающего Мойзе Кина, права на которого принадлежат «Эвертону».

Как сообщил журналист Фабрицио Романо, французский клуб работает над подписанием итальянца. «Эвертон» готов продать Кина, но хочет выручить порядка 45-50 миллионов евро.

21-летний нападающий сыграл 44 матча за «ПСЖ» во всех турнирах нынешнего сезона, забил 19 голов и отдал одну голевую передачу. Арендное соглашение Кина рассчитано до 30 июня 2021 года.

Напомним, что итальянец перешёл в «Эвертон» в 2019 году, сумма трансфера составила порядка 27 миллионов евро. Контракт Кина с «ирисками» рассчитан до 30 июня 2024 года.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: ПСЖ, Эвертон, Мойзе Кин
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