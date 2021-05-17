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Сульшер: «Надеемся, что Магуайр сыграет в финале Лиги Европы»

17 Мая 2021, 23:25,

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер рассказал о восстановлении защитника Гарри Магуайра.

«Слишком рано говорить о его возвращении, он по-прежнему восстанавливается. Мы не будем торопить его и готовы ждать. Мы не рассчитываем, что он успеет вернуться на поле к матчам английской Премьер-лиги, но надеемся, что Гарри сыграет в финале Лиги Европы. Но на данный момент у меня нет уверенности», - цитирует Магуайра пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Вильярреалом» в финале Лиги Европы, матч запланирован на среду, 26 мая, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Гарри Магуайр
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