«Кристал Пэлас» ведёт переговоры с Лэмпардом

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17 Мая 2021, 22:45,
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Фрэнк Лэмпард в ближайшее время может вернуться к работе.
Как сообщил журналист Фабрицио Романо в «Твиттере», переговоры с агентом экс-наставника «Челси» ведёт «Кристал Пэлас».
Последним местом работы Лэмпарда был «Челси», бывший полузащитник сборной Англии был отправлен в отставку с поста главного тренера лондонского клуба в январе, на его место пришёл Томас Тухель.
«Кристал Пэлас» занимает лишь тринадцатое место в английской Премьер-лиге, подопечные Роя Ходжсона уже обезопасили себя от вылета в Чемпионшип, но не имеют даже теоретических шансов на попадание в еврокубки по итогам сезона.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Кристал Пэлас, Фрэнк Лэмпард