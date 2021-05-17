Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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«Кристал Пэлас» ведёт переговоры с Лэмпардом

17 Мая 2021, 22:45,

Фрэнк Лэмпард в ближайшее время может вернуться к работе.

Как сообщил журналист Фабрицио Романо в «Твиттере», переговоры с агентом экс-наставника «Челси» ведёт «Кристал Пэлас».

Последним местом работы Лэмпарда был «Челси», бывший полузащитник сборной Англии был отправлен в отставку с поста главного тренера лондонского клуба в январе, на его место пришёл Томас Тухель.

«Кристал Пэлас» занимает лишь тринадцатое место в английской Премьер-лиге, подопечные Роя Ходжсона уже обезопасили себя от вылета в Чемпионшип, но не имеют даже теоретических шансов на попадание в еврокубки по итогам сезона.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Кристал Пэлас, Фрэнк Лэмпард
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