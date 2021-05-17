Погба: «Все должны любить Канте, его нельзя ненавидеть»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба высказался о хавбеке «Челси» Н'Голо Канте.

«Все должны любить Канте, его нельзя ненавидеть, это просто невозможно. Он является скромным и добрым парнем, никогда не жалуется и много работает. У него есть всё. Он обладает отличной техникой, хорошим пасом. Просто посмотрите, он постоянно появляется там, где его никто не ждёт, Канте всегда и везде. Чего ещё можно желать, когда рядом с вами такой игрок?» - цитирует Погбу Mirror.

30-летний француз сыграл 46 матчей за «Челси» во всех турнирах нынешнего сезона и отметился тремя голевыми передачами.