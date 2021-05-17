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Тухель ответил на вопрос о контракте Рюдигера

17 Мая 2021, 20:47,

Наставник «Челси» Томас Тухель ответил на вопрос о будущем защитника лондонского клуба Антонио Рюдигера.

«Он выступает феноменально и заслуживает новый контракт. Если он хочет продлить соглашение, то мы готовы оказать ему полную поддержку. Он всем всё доказывает своим выступлением», - цитирует Тухеля Football London.

28-летний немецкий защитник сыграл 31 матч за «Челси» во всех турнирах нынешнего сезона и отметился одной голевой передачей. Контракт Рюдигера с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года, а его трансферная стоимость по версии авторитетного портала Transfermarkt оценивается в 25 миллионов евро.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Челси, Томас Тухель, Антонио Рюдигер
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