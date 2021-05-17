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​Сульшер: «Лукаку и Санчес – топ-игроки, но я хотел иметь другую команду»

17 Мая 2021, 17:20,

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер высказался по поводу изменений в составе своей команды, которые произошли в последние годы. Так, например, из стана «красных дьяволов» ушли Ромелу Лукаку, Алексис Санчес, Эшли Янг и другие исполнители.

«У каждого тренера свои цели и приоритеты. Эти футболисты относятся к топ-игрокам, к большим профессионалам. Могу только пожелать им всего наилучшего, но я вместе с клубом решил, что хочу иметь другую команду.

Я не из тех тренеров, которые говорят об эволюции и сравнивают одну команду с другой. Доказательство в результатах. Это единственный способ убедить фанатов в том, что мы идём правильным путём», - сказал Сульшер Sky Sports.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Уле Гуннар Сульшер
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