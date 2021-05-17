​Сульшер: «Лукаку и Санчес – топ-игроки, но я хотел иметь другую команду»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер высказался по поводу изменений в составе своей команды, которые произошли в последние годы. Так, например, из стана «красных дьяволов» ушли Ромелу Лукаку, Алексис Санчес, Эшли Янг и другие исполнители.

«У каждого тренера свои цели и приоритеты. Эти футболисты относятся к топ-игрокам, к большим профессионалам. Могу только пожелать им всего наилучшего, но я вместе с клубом решил, что хочу иметь другую команду.

Я не из тех тренеров, которые говорят об эволюции и сравнивают одну команду с другой. Доказательство в результатах. Это единственный способ убедить фанатов в том, что мы идём правильным путём», - сказал Сульшер Sky Sports.