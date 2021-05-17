Жиру хочет остаться в «Челси»

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17 Мая 2021, 12:26,
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Опытный французский форвард Оливье Жиру намерен остаться в лондонском «Челси». 34-летнему футболисту стал доверять главный тренер команды Томас Тухель, поэтому расставание между сторонами маловероятно. Об этом информирует Daily Mail.
Жиру защищает цвета «пенсионеров» с января 2018 года. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до конца июня текущего года. Трансферная стоимость французского голеадора оценивается в пять миллионов евро.
Ранее СМИ сообщали об интересе к Жиру со стороны миланского «Интера» и «Тоттенхэма».
В нынешнем розыгрыше АПЛ Оливье провел 16 матчей и забил четыре гола.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Челси, Оливье Жиру