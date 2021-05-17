Жиру хочет остаться в «Челси»

Опытный французский форвард Оливье Жиру намерен остаться в лондонском «Челси». 34-летнему футболисту стал доверять главный тренер команды Томас Тухель, поэтому расставание между сторонами маловероятно. Об этом информирует Daily Mail.

Жиру защищает цвета «пенсионеров» с января 2018 года. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до конца июня текущего года. Трансферная стоимость французского голеадора оценивается в пять миллионов евро.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Жиру со стороны миланского «Интера» и «Тоттенхэма».

В нынешнем розыгрыше АПЛ Оливье провел 16 матчей и забил четыре гола.