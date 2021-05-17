«Теперь я видел всё»: Линекер отреагировал на гол Алиссона

Экс-игрок сборной Англии, а ныне футбольный эксперт Гари Линекер высказался о победном голе голкипера «Ливерпуля» Алиссона Бекера во вчерашней встрече Премьер-лиги против «Вест Бромвича» (2:1). Бразилец поразил ворота соперников в компенсированное время.

«Ничего себе! Теперь я видел все. Гол от голкипера «Ливерпуля» на последних секундах. Невероятный Алиссон», - гласит сообщение эксперта в «Твиттере».

Благодаря вчерашней победе мерсисайдский гранд продолжает бороться за попадание в зону Лиги чемпионов. За два тура до завершения сезона команда Юргена Клоппа занимает пятое место, отставая от идущего четвертым «Челси» на один балл.