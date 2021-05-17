Клопп: «Невероятный удар Алиссона головой, я никогда ничего подобного не видел»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп эмоционально прокомментировал голевой удар вратаря Алиссона в компенсированное время матча с «Вест Бромвичем» (2:1).

- Этот матч - квинтэссенция всего нашего сезона. У нас множество моментов, но соперники прибивает после первой же ошибки. Затем нам пришлось трудиться, словно сумасшедшим. Но никто не роптал, у нас были удары Тьяго и Вейналдума. Мы продолжали играть в футбол, хотя это непросто против таких команд - как они обороняются, расставляются. Но в конце нам был нужен Алиссон, чтобы уладить проблему. Это невероятный удар головой, я никогда ничего подобного не видел. Сумасшествие! Я подумал: «Нет ли ошибки?». Я вижу гол, но думаю, что этого не может быть, и пребываю какое-то время в шоке. Я обернулся и спросил: «Я прав? Мы что забили?!»

Эта победа оставляет «Ливерпуль» в борьбе за место в Лиге чемпионов на новый сезон.