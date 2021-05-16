«Шеффилд Юнайтед» шокировал «Эвертон»

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16 Мая 2021, 22:56,
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36-й тур чемпионата Англии завершился матчем между «Эвертоном» и «Шеффилд Юнайтед». Конечно, «ириски» рассчитывали набрать важные три очка в борьбе за еврокубки, но не особо превзошли соперника в статистических показателях. А главное - худшая команда лиги обыграла коллектив Карло Анчелотти со счетом 1:0. На седьмой минуте решающий гол забил Дэниел Джеббисон.
«Шеффилд Юнайтед» с 20 очками остается последним, его соперник - восьмой.
Протокол игры
|7' Daniel Jebbison (0:1)
Пикфорд Джордан • Холгейт Мэйсон 46' ( Сигурдссон Гильфи ( 46') • Кин Майкл • Годфри Бен • Коулмэн Шеймус • Дукуре Абдулай 78' ( Гомеш Андре ( 78') • Аллан Маркес • Динь Люка • Родригес Хамес 66' 78' ( Бернард Дуарте ( 78') • Ришарлисон • Калверт-Льюин Доминик
Запасные: Дэвис Том • Ольсен Робин • Делф Фабиан • Нкунку Нильс • Виржиния Жоау • Айуоби Алекс
Ремсдейл Аарон • Башам Крис • 26'Иган Джон • Робинсон Джек • 90'Бэлдок Джордж • 81'Норвуд Оливер • Флек Джон • Стивенс Энда • Осборн Бен • Макголдрик Дэвид • Daniel Jebbison
Запасные: Гордон Кайрон • Брюстер Риан • Брайан Кин • Богл Джейден • Брант Зак • Лоу Макс • Ландстрем Джон • Джагелка Фил • Фодеринхэм Уэсли
16 мая. Стадион "Гудисон Парк" (Ливерпуль).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Эвертон, Шеффилд Юнайтед