Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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«Шеффилд Юнайтед» шокировал «Эвертон»

16 Мая 2021, 22:56,

36-й тур чемпионата Англии завершился матчем между «Эвертоном» и «Шеффилд Юнайтед». Конечно, «ириски» рассчитывали набрать важные три очка в борьбе за еврокубки, но не особо превзошли соперника в статистических показателях. А главное - худшая команда лиги обыграла коллектив Карло Анчелотти со счетом 1:0. На седьмой минуте решающий гол забил Дэниел Джеббисон.

«Шеффилд Юнайтед» с 20 очками остается последним, его соперник - восьмой.

Протокол игры  
Эвертон 0:1 Шеффилд Юнайтед
    7' Daniel Jebbison (0:1)
Пикфорд Джордан Холгейт Мэйсон   46' (Сигурдссон Гильфи (   46') Кин Майкл Годфри Бен Коулмэн Шеймус Дукуре Абдулай   78' (Гомеш Андре (   78') Аллан Маркес Динь Люка Родригес Хамес   66'   78' (Бернард Дуарте (   78') Ришарлисон Калверт-Льюин Доминик
Запасные: Дэвис Том Ольсен Робин Делф Фабиан Нкунку Нильс Виржиния Жоау Айуоби Алекс
Ремсдейл Аарон Башам Крис   26' Иган Джон Робинсон Джек   90' Бэлдок Джордж   81' Норвуд Оливер Флек Джон Стивенс Энда Осборн Бен Макголдрик Дэвид Daniel Jebbison
Запасные: Гордон Кайрон Брюстер Риан Брайан Кин Богл Джейден Брант Зак Лоу Макс Ландстрем Джон Джагелка Фил Фодеринхэм Уэсли
16 мая. Стадион "Гудисон Парк" (Ливерпуль).

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Эвертон, Шеффилд Юнайтед
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