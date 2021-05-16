«Шеффилд Юнайтед» шокировал «Эвертон»

36-й тур чемпионата Англии завершился матчем между «Эвертоном» и «Шеффилд Юнайтед». Конечно, «ириски» рассчитывали набрать важные три очка в борьбе за еврокубки, но не особо превзошли соперника в статистических показателях. А главное - худшая команда лиги обыграла коллектив Карло Анчелотти со счетом 1:0. На седьмой минуте решающий гол забил Дэниел Джеббисон.

«Шеффилд Юнайтед» с 20 очками остается последним, его соперник - восьмой.