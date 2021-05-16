Вратарь Алиссон забил победный мяч за «Ливерпуль» в игре с «Вест Бромвичем»

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16 Мая 2021, 20:29,
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«Ливерпуль» мог вплотную подойти к зоне Лиги чемпионов в случае победы над вылетающим «Вест Бромвичем», но «дрозды» даже в такой ситуации привычно оказались непростым соперником для «красных». Аутсайдеры открыли счет уже на 15-й минуте, когда Хэл Робсон-Кану убежал от защитников. Соперник отыгрался после перехвата Садио Мане и удара Мохамеда Салаха. В следующей атаке Роберто Фирмино зарядил в штангу. А дальше пошли качели. Соперники создавали хорошие моменты, но все без толку. «Ливерпуль» в конце устроил штурм ворот, но мяч упорно не шел в створ.
На пятой добавленной минуте голкипер «Ливерпуля» Алиссон вырвал победу для своей команды, забив головой после подачи корнера!
Итог 2:1, «Ливерпуль» - пятый с отставанием в очко от «Челси».
Протокол игры
|(1:0) Робсон-Кану Хэл 15'
|33' Салах Мохамед (1:1)
|90' Алиссон Бекер (1:2)
Джонстон Сэм • Ферлонг Дарнелл • Аджайи Олувасемилого • Бартли Кайл • Таунсед Конор • Филлипс Мэтт • Галлахер Конор • Йокушлу Окай 75' ( Ливермор Джейк ( 75') • Диангана Грэди 73' ( Мэйтленд-Найлс Эйнсли ( 73') • Перейра Матеус • Робсон-Кану Хэл 82' ( Ахерн-Грант Карлан ( 82')
Запасные: Баттон Дэвид • Пелтьер Ли • Диань Мбайе • Робинсон Каллум • О'Ши Дара • Taylor Gardner-Hickman
Алиссон Бекер • Александер-Арнольд Трент • Филлипс Натаниэль • Уильямс Рис III 84' ( Вейналдум Джорджиньо ( 84') • Робертсон Эндрю • Алькантара Тьяго • Фабиньо Энрике • Джонс Кёртис 59' ( Шакири Джердан ( 59') • Салах Мохамед • Фирмино Роберто • Мане Садио
Запасные: Вудбёрн Бенджамин • Куметио Билли • Кларксон Лейтон • Уильямс Неко • Цимикас Костас • Адриан Сан-Мигель • Ориги Дивок
16 мая. Стадион "Хоуторнс" (Вест Бромвич).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Ливерпуль, Вест Бромвич
Алиссон красавчег. Теперь у Ливера два матча с абсолютно немотивированными командами, а Лестер и Челси играют между собой - так что у них все шансы на ЛЧ.
Вот тебе и Алиссон тащит Ливер в ЛЧ
молодцы , вот так нужно всегда Алисон герой матча ))