Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
2

Вратарь Алиссон забил победный мяч за «Ливерпуль» в игре с «Вест Бромвичем»

16 Мая 2021, 20:29,

«Ливерпуль» мог вплотную подойти к зоне Лиги чемпионов в случае победы над вылетающим «Вест Бромвичем», но «дрозды» даже в такой ситуации привычно оказались непростым соперником для «красных». Аутсайдеры открыли счет уже на 15-й минуте, когда Хэл Робсон-Кану убежал от защитников. Соперник отыгрался после перехвата Садио Мане  и удара Мохамеда Салаха. В следующей атаке Роберто Фирмино зарядил в штангу. А дальше пошли качели. Соперники создавали хорошие моменты, но все без толку. «Ливерпуль» в конце устроил штурм ворот, но мяч упорно не шел в створ.

На пятой добавленной минуте голкипер «Ливерпуля» Алиссон вырвал победу для своей команды, забив головой после подачи корнера!

Итог 2:1, «Ливерпуль» - пятый с отставанием в очко от «Челси».

Протокол игры  
Вест Бромвич 1:2 Ливерпуль
(1:0) Робсон-Кану Хэл 15'    
    33' Салах Мохамед (1:1)
    90' Алиссон Бекер (1:2)
Джонстон Сэм Ферлонг Дарнелл Аджайи Олувасемилого Бартли Кайл Таунсед Конор Филлипс Мэтт Галлахер Конор Йокушлу Окай   75' (Ливермор Джейк (   75') Диангана Грэди   73' (Мэйтленд-Найлс Эйнсли (   73') Перейра Матеус Робсон-Кану Хэл   82' (Ахерн-Грант Карлан (   82')
Запасные: Баттон Дэвид Пелтьер Ли Диань Мбайе Робинсон Каллум О'Ши Дара Taylor Gardner-Hickman
Алиссон Бекер Александер-Арнольд Трент Филлипс Натаниэль Уильямс Рис III   84' (Вейналдум Джорджиньо (   84') Робертсон Эндрю Алькантара Тьяго Фабиньо Энрике Джонс Кёртис   59' (Шакири Джердан (   59') Салах Мохамед Фирмино Роберто Мане Садио
Запасные: Вудбёрн Бенджамин Куметио Билли Кларксон Лейтон Уильямс Неко Цимикас Костас Адриан Сан-Мигель Ориги Дивок
16 мая. Стадион "Хоуторнс" (Вест Бромвич).

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ливерпуль, Вест Бромвич
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (4)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Ermak
16 Мая 2021, 20:52
Редко такое увидишь, Алиссон красавчик, эмоции после гола были запредельные))
0
Allegro
16 Мая 2021, 20:41

Алиссон красавчег. Теперь у Ливера два матча с абсолютно немотивированными командами, а Лестер и Челси играют между собой - так что у них все шансы на ЛЧ.

2
just a man
16 Мая 2021, 20:34

Вот тебе и Алиссон тащит Ливер в ЛЧ

3
ARTUR
16 Мая 2021, 20:33

молодцы , вот так нужно всегда Алисон герой матча ))

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Спартак» в большинстве с трудом дожал «Химки»
«Спартак» в большинстве с трудом дожал «Химки»
«Спартак» отыграл два мяча в Грозном и сохранил путёвку в Лигу чемпионов
«Спартак» отыграл два мяча в Грозном и сохранил путёвку в Лигу чемпионов
«Барселона» снова не возглавила чемпионат Испании, пропустив три мяча от «Леванте»
«Барселона» снова не возглавила чемпионат Испании, пропустив три мяча от «Леванте»
«Россонери» пробуют уволить Пирло: «Милан» вынес «Ювентус» в схватке за Лигу чемпионов
«Россонери» пробуют уволить Пирло: «Милан» вынес «Ювентус» в схватке за Лигу чемпионов
«Крылья Советов» допущены к РПЛ, апелляция «Оренбурга» не удовлетворена
«Крылья Советов» допущены к РПЛ, апелляция «Оренбурга» не удовлетворена


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола