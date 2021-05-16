Вратарь Алиссон забил победный мяч за «Ливерпуль» в игре с «Вест Бромвичем»

«Ливерпуль» мог вплотную подойти к зоне Лиги чемпионов в случае победы над вылетающим «Вест Бромвичем», но «дрозды» даже в такой ситуации привычно оказались непростым соперником для «красных». Аутсайдеры открыли счет уже на 15-й минуте, когда Хэл Робсон-Кану убежал от защитников. Соперник отыгрался после перехвата Садио Мане и удара Мохамеда Салаха. В следующей атаке Роберто Фирмино зарядил в штангу. А дальше пошли качели. Соперники создавали хорошие моменты, но все без толку. «Ливерпуль» в конце устроил штурм ворот, но мяч упорно не шел в створ.

На пятой добавленной минуте голкипер «Ливерпуля» Алиссон вырвал победу для своей команды, забив головой после подачи корнера!

Итог 2:1, «Ливерпуль» - пятый с отставанием в очко от «Челси».