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Мэйсон – о победе над «Вулверхэмптоном»: «Счёт мог бы быть гораздо крупнее»

16 Мая 2021, 18:55,

Исполняющий обязанности главного тренера «Тоттенхэм Хотспур» Райан Мэйсон прокомментировал победу над «Вулверхэмптоном» (2:0).

«Отличная игра, мы создали много моментов, счёт мог бы быть гораздо крупнее. Я доволен, их вратарь сделал несколько сейвов, мы трижды попали в штангу и всё время доминировали.

Алли? Я считаю, что Деле должен был быть признан лучшим игроком матча. Странно, что центральный защитник получает такую награду, когда его команда пропускает два мяча, но не мне принимать решение.

Конечно, важно завершить сезон серией побед, мы хотим выйти в еврокубки», - цитирует Мэйсона BBC.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Тоттенхэм, Райан Мэйсон
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