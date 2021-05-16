Алли: «Мы показываем то, на что способны, но уже слишком поздно»

Хавбек «Тоттенхэма» Деле Алли прокомментировал победу над «Вулверхэмптоном» (2:0).

«Хороший матч, мы доминировали с первых минут, играли здорово, конечно, «Вулверхэмптон» доставил нам некоторые проблемы, но было важно забить два гола, после этого было легче.

Я разочарован тем, что мне не удалось реализовать свой момент, но главное – победа и три очка.

Важно ли завершить сезон победами? Очень, нас не устраивает то, где мы находимся, нужно быть выше, в неудачах можем винить только себя. Сейчас мы показываем то, на что способны, но уже слишком поздно. Нужно просто усердно работать и постараться выступить лучше в следующем сезоне», - цитирует Алли Sky Sports.