«Тоттенхэм» разобрался с «Вулверхэмптоном»

В чемпионате Англии подходит к концу 36-й тур. «Тоттенхэм» играл против «Вулверхэмптона» и был сильнее соперника по всем статьям. Два удара из почти двух десятков стали голевыми и принесли «шпорам» важные три очка (2:0). Сначала на 45-й минуте Гарри Кейн в одиночку разобрался с обороной гостей, а после перерыва Пьер-Эмиль Хьёйберг удвоил перевес. «Шпоры» потеснили «Вест Хэм» с шестого места.