Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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«Тоттенхэм» разобрался с «Вулверхэмптоном»

16 Мая 2021, 18:04,

В чемпионате Англии подходит к концу 36-й тур. «Тоттенхэм» играл против «Вулверхэмптона» и был сильнее соперника по всем статьям. Два удара из почти двух десятков стали голевыми и принесли «шпорам» важные три очка (2:0). Сначала на 45-й минуте Гарри Кейн в одиночку разобрался с обороной гостей, а после перерыва Пьер-Эмиль Хьёйберг удвоил перевес. «Шпоры» потеснили «Вест Хэм» с шестого места.

Протокол игры  
Тоттенхэм 2:0 Вулверхэмптон
(1:0) Кейн Гарри 45'    
(2:0) Хёйбьерг Пьер-Эмиль 62'    
Льорис Уго Танганга Джафет   86' Алдервейрельд Тоби Дайер Эрик Регилон Серхио Ло Чельсо Джовани   69' (Уинкс Гарри (   69') Хёйбьерг Пьер-Эмиль Бэйл Гарет   89' (Сиссоко Мусса (   89') Алли Деле   82' (Н'Домбеле Тангай (   82') Сон Хынмин Кейн Гарри
Запасные: Ламела Эрик Санчес Давинсон Доэрти Мэтт Бергвейн Стевен Лукас Моура Харт Джо
Патрисиу Руй Хувер Ки-Джана Коди Конор Саисс Ромен Семеду Нелсон Дендонкер Леандер Моутинью Жоау Траоре Адама Витинью II   63' (Виллиан Жозе (   63') Гиббс-Уайт Морган   73' (Невеш Рубен (   73') Силва Фабио   82' (Корбяну Теодор (   82')
Запасные: Килман Макс Кандл Люк Боли Вийи Аит-Нури Раян Марсал Фернандо Радди Джон
16 мая. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Тоттенхэм, Вулверхэмптон
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