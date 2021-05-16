«Тоттенхэм» разобрался с «Вулверхэмптоном»

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16 Мая 2021, 18:04,
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В чемпионате Англии подходит к концу 36-й тур. «Тоттенхэм» играл против «Вулверхэмптона» и был сильнее соперника по всем статьям. Два удара из почти двух десятков стали голевыми и принесли «шпорам» важные три очка (2:0). Сначала на 45-й минуте Гарри Кейн в одиночку разобрался с обороной гостей, а после перерыва Пьер-Эмиль Хьёйберг удвоил перевес. «Шпоры» потеснили «Вест Хэм» с шестого места.
Протокол игры
|(1:0) Кейн Гарри 45'
|(2:0) Хёйбьерг Пьер-Эмиль 62'
Льорис Уго • Танганга Джафет • 86'Алдервейрельд Тоби • Дайер Эрик • Регилон Серхио • Ло Чельсо Джовани 69' ( Уинкс Гарри ( 69') • Хёйбьерг Пьер-Эмиль • Бэйл Гарет 89' ( Сиссоко Мусса ( 89') • Алли Деле 82' ( Н'Домбеле Тангай ( 82') • Сон Хынмин • Кейн Гарри
Запасные: Ламела Эрик • Санчес Давинсон • Доэрти Мэтт • Бергвейн Стевен • Лукас Моура • Харт Джо
Патрисиу Руй • Хувер Ки-Джана • Коди Конор • Саисс Ромен • Семеду Нелсон • Дендонкер Леандер • Моутинью Жоау • Траоре Адама • Витинью II 63' ( Виллиан Жозе ( 63') • Гиббс-Уайт Морган 73' ( Невеш Рубен ( 73') • Силва Фабио 82' ( Корбяну Теодор ( 82')
Запасные: Килман Макс • Кандл Люк • Боли Вийи • Аит-Нури Раян • Марсал Фернандо • Радди Джон
16 мая. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Тоттенхэм, Вулверхэмптон