Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Тренер «Тоттенхэма» о Кейне: «Он один из лучших игроков в мире»

16 Мая 2021, 11:32,

Райан Мэйсон, который стал тренером «Тоттенхэма» после ухода Жозе Моуринью, заявил, что форвард Гарри Кейн является одним из лучших футболистов планеты. 

«Если вы спросите, кто лучший футболист АПЛ в уходящем сезоне, то Гарри обязательно должен быть в списке претендентов. Посмотрите сколько у него голов и результативных передач! Пожалуй, Кейна можно назвать самым ценным игроком сезона. Гарри уже пять-шесть лет показывает высокий уровень, и нынешний год не стал исключением. Он один из лучших в мире», - заявил тренер «Тоттенхэма» для Evening Standard.

В бомбардирской гонке английской Премьер-лиги Кейн разделяет первое место с Мохамедом Салахом. У обоих футболистов по 21 забитому мячу. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Тоттенхэм, Гарри Кейн, Райан Мэйсон
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