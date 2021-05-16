Тренер «Тоттенхэма» о Кейне: «Он один из лучших игроков в мире»

Райан Мэйсон, который стал тренером «Тоттенхэма» после ухода Жозе Моуринью, заявил, что форвард Гарри Кейн является одним из лучших футболистов планеты.

«Если вы спросите, кто лучший футболист АПЛ в уходящем сезоне, то Гарри обязательно должен быть в списке претендентов. Посмотрите сколько у него голов и результативных передач! Пожалуй, Кейна можно назвать самым ценным игроком сезона. Гарри уже пять-шесть лет показывает высокий уровень, и нынешний год не стал исключением. Он один из лучших в мире», - заявил тренер «Тоттенхэма» для Evening Standard.

В бомбардирской гонке английской Премьер-лиги Кейн разделяет первое место с Мохамедом Салахом. У обоих футболистов по 21 забитому мячу.