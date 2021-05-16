Невероятная история Скотта Карсона

Вратарь – это особая фигура в футболе. Достаточно часто голкиперы оказываются героями матча, но иногда для этого необходимо прождать десять лет, как это случилось со Скоттом Карсоном, который несколько дней назад сыграл в АПЛ впервые за последние 3645 дней. Вполне вероятно, что 35-летний вратарь и не вышел бы на поле в матче с «Ньюкаслом», но к этому моменту «Манчестер Сити» оформил чемпионский титул, предоставив шанс Карсону пройтись по чемпионскому коридору. В одну минуту голкипер стал главным трендом английских социальных сетей, выдав запросы выше, чем у политики и видеоигр.

Отметим, что и свою последнюю игру в АПЛ, ещё будучи игроком «Вест Бромвича» Карсон провёл против всё того же «Ньюкасла». «Игра спустя десять лет» получилась для нервничавшего перед стартом, по собственному же признанию, голкипера вышла сравни финалу Лиги Чемпионов. Три пропущенных мяча, отбитый пенальти, победа «горожан» с общим счётом 4:3, куча эмоций! Кстати про Лигу Чемпионов. Карсон выигрывал этот турнир в 2005 году, будучи игроком «Ливерпуля». Тот финал забыть сложно, «красные» отыгрались с 3:0 во втором тайме, а затем выиграли у «Милана» в серии пенальти. Карсон наблюдал за происходящим со скамейки запасных, предоставляя шанс проявить свои возможности польскому голкиперу Ежи Дудеку.

В том же году Карсон выиграл Суперкубок Европы, а через год стал обладателем Кубка Англии. В 2006 стал участником чемпионата Мира, но в качестве третьего вратаря, поэтому не провёл на поле ни одной минуты. Дебюта за национальную команду пришлось ждать ещё целый год. В ноябре 2007-го Карсон отстоял на ноль в игре с Австрией, но настоящий звёздный час представился голкиперу через четыре дня, в игре с Хорватией, которая уже обеспечила себе место на Евро. А дальше, вы наверняка, всё помните … Удар Кранчара, рикошет от Карсона и счёт открыт, а затем голы Олича и Петрича, которые позволили ликовать всей России! Стоит ли говорить, что в официальных матчах за сборную Англии Карсон больше не играл, но ещё дважды выступал в футболке национальной команды. Отметим, что все четыре встречи за англичан Карсон играл в ноябре 2007, 2008 и 2011 года! Может сыграть ещё в ноябре 2021-го и замахнуться на очередной рекорд в десять лет?

Как вообще стал возможным рекорд Карсона? Английским голкиперам стоит благодарить регламент АПЛ, требующий соблюдения правила доморощенных игроков. В качестве доморощенного игрока считается футболист, который выступал за английские клубы минимум три года до своего 21-летия. Поэтому английские клубы достаточно часто третьим голкипером заявляют опытных вратарей. Так было с Робертом Грином в «Челси» или Ли Грантом в «Манчестер Юнайтед». В любом случае, Карсон, который к тому же выглядит заметно старше своих 35 лет, привлёк внимание к матчу, который ничего не значил. Контракт Скотт с «Манчестер Сити» заканчивается этим летом, вероятно, что его звездный час уже прошёл, и сыграть в АПЛ ему больше не доведётся. Хотя судьба уже не раз преподносила подарок Скотту Карсону, может повезёт снова?

Константин Лицин