Бьелса: «В концовке сезона мы находимся в отличной физической форме, меня бы встревожило, будь иначе»

Главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса прокомментировал победу над «Бёрнли» (4:0).

«В первом тайме мы давили до того момента, пока нам не удалось забить, к тому же ребята здорово оборонялись, во второй половине мы стали играть ещё активнее. Вы можете убедиться, что мы находимся в отличной физической форме, просто посмотрите на статистические данные. Меня бы встревожило, если бы было иначе.

Оставшиеся два матча? Посмотрим, как будут играть наши соперники, разыгрываться будет не так много очков, у нас не будет возможности подняться слишком высоко», - цитирует аргентинского специалиста BT Sport.