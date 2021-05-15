Пике сравнил Ла Лигу и АПЛ

|
15 Мая 2021, 18:26,
|
|
Защитник каталонской «Барселоны» Херард Пике сравнил английскую Премьер-лигу с чемпионатом Испании.
«Самое главное в Испании – это талант футболистов. Если сравнить с английской Премьер-лигой, то я бы сказал, что там футбол построен на физических данных игроков, он является более силовым. В Ла Лиге же решает уровень футболистов – это то, что делает наш чемпионат особенным», - цитирует Пике Marca.
34-летний испанский защитник сыграл 22 матча за «Барселону» во всех турнирах нынешнего сезона и забил два гола. Контракт Пике с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года, а его трансферная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Херард Пике
Пике, твоё дело играть, а не делать столь глупые заявления! АПЛ на голову (если не на две) выше, сильнее, мощнее и т.п. вашего убогого чемпионата.
Великий сравниватель))))...хотя...чемпионат из трех клубов...реально особенный)))
И где каждая команда минимум на половину состоит из балерин))
Там же есть Мецци, который одним касанием левой пятки делает любой чемпионат сильнейшим в мире))))
ахваъхваъх ухухахуаххау нечего тупее не читал в своей жизни