Пике сравнил Ла Лигу и АПЛ

Защитник каталонской «Барселоны» Херард Пике сравнил английскую Премьер-лигу с чемпионатом Испании.

«Самое главное в Испании – это талант футболистов. Если сравнить с английской Премьер-лигой, то я бы сказал, что там футбол построен на физических данных игроков, он является более силовым. В Ла Лиге же решает уровень футболистов – это то, что делает наш чемпионат особенным», - цитирует Пике Marca.

34-летний испанский защитник сыграл 22 матча за «Барселону» во всех турнирах нынешнего сезона и забил два гола. Контракт Пике с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года, а его трансферная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.