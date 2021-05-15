Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Пике сравнил Ла Лигу и АПЛ

15 Мая 2021, 18:26,

Защитник каталонской «Барселоны» Херард Пике сравнил английскую Премьер-лигу с чемпионатом Испании.

«Самое главное в Испании – это талант футболистов. Если сравнить с английской Премьер-лигой, то я бы сказал, что там футбол построен на физических данных игроков, он является более силовым. В Ла Лиге же решает уровень футболистов – это то, что делает наш чемпионат особенным», - цитирует Пике Marca.

34-летний испанский защитник сыграл 22 матча за «Барселону» во всех турнирах нынешнего сезона и забил два гола. Контракт Пике с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года, а его трансферная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Херард Пике
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Комментарии (5)
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0
Bourgignon Alex
15 Мая 2021, 21:36

Пике, твоё дело играть, а не делать столь глупые заявления! АПЛ на голову (если не на две) выше, сильнее, мощнее и т.п. вашего убогого чемпионата.

1
snk6565
15 Мая 2021, 20:11

Великий сравниватель))))...хотя...чемпионат из трех клубов...реально особенный)))

0
altmax
15 Мая 2021, 20:17

И где каждая команда минимум на половину состоит из балерин))

0
snk6565
15 Мая 2021, 20:52

Там же есть Мецци, который одним касанием левой пятки делает любой чемпионат сильнейшим в мире))))

0
сергеев сергей
15 Мая 2021, 19:15

ахваъхваъх ухухахуаххау нечего тупее не читал в своей жизни

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