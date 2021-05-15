«Арсенал» принял решение по Артете

Руководство лондонского «Арсенала» приняло решение о будущем испанского специалиста Микеля Артеты. Несмотря на неудачный сезон, 39-летний наставник останется в команде. Об этом сообщает посредством твиттер-аккаунта инсайдер Фабрицио Романо.

Инсайдер сообщил, что боссы «канониров» поддерживают Артету и уже начали планировать с ним усиление команды в летнее трансферное окно.

Микель занял пост главного тренера лондонской команды в декабре 2019 года. Его контракт с «Арсеналом» рассчитан до лета 2023 года.

По итогам 36 туров Премьер-лиги «канониры» занимают лишь девятое место в турнирной таблице.