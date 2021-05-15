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«Арсенал» принял решение по Артете

15 Мая 2021, 13:57,

Руководство лондонского «Арсенала» приняло решение о будущем испанского специалиста Микеля Артеты. Несмотря на неудачный сезон, 39-летний наставник останется в команде. Об этом сообщает посредством твиттер-аккаунта инсайдер Фабрицио Романо.

Инсайдер сообщил, что боссы «канониров» поддерживают Артету и уже начали планировать с ним усиление команды в летнее трансферное окно.

Микель занял пост главного тренера лондонской команды в декабре 2019 года. Его контракт с «Арсеналом» рассчитан до лета 2023 года.

По итогам 36 туров Премьер-лиги «канониры» занимают лишь девятое место в турнирной таблице.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Арсенал Лондон, Микель Артета
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Комментарии (3)
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0
LMI
15 Мая 2021, 15:12

Иного и не было бы. Нет сменщика. Наскоро назначили Эмери, наскоро сняли и так же быстренько подписали Артету. Хлебнули невзгод и позора, но ведь теперь чистильщика не так просто и найти, разве что такого же уровня как и предшественники

0
ARTUR
15 Мая 2021, 14:21

Это правильное решение , перестроить команду , ну и если это будет под Артетту , то у него не будет отмазок .

0
ILLNAT
15 Мая 2021, 14:19

Ну,значит будущий сезон тоже будет провален.Будем опять в середине турнирной таблицы.

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