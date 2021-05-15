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Моуринью нашёл нападающего для «Ромы»

15 Мая 2021, 13:05,

Нападающий «Ньюкасла» Аллан Сент-Максимен может продолжить карьеру в итальянской Серии А. Об этом информирует издание Football-Italia.

Согласно данным источника, новый наставник «Ромы» Жозе Моуринью включил 24-летнего французского голеадора в трансферный шорт-лист. Сент-Максимен может заменить на острие атаки боснийца Эдина Джеко.

В нынешнем сезоне нападающий провел 24 поединка в различных соревнованиях, записав на свой счет три забитых мяча и пять результативных передач. Действующий контракт Аллана с английским клубом рассчитан до середины 2026 года.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Рома, Жозе Моуринью, Аллан Сент-Максимен
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