«Интер» интересуется полузащитником «Арсенала»

Опорный полузащитник Томас Парти, правами на которого владеет лондонский «Арсенал», пользуется спросом в чемпионате Италии. Об этом рапортует Transfermarketweb.

Согласно сведениям источника, в услугах 27-летнего ганского футболиста заинтересован миланский «Интер», ставший чемпионом Италии. Наставник «нерадзурри» Антонио Конте является поклонником стиля игры африканца.

Парти перешел в «Арсенал» из мадридского «Атлетико» в 2020 году. Стороны заключили контракт до 2025 года.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Томас провел 22 поединка, сделал две голевые передачи и получил пять желтых карточек.