«Интер» интересуется полузащитником «Арсенала»

|
15 Мая 2021, 11:59,
|
|
Опорный полузащитник Томас Парти, правами на которого владеет лондонский «Арсенал», пользуется спросом в чемпионате Италии. Об этом рапортует Transfermarketweb.
Согласно сведениям источника, в услугах 27-летнего ганского футболиста заинтересован миланский «Интер», ставший чемпионом Италии. Наставник «нерадзурри» Антонио Конте является поклонником стиля игры африканца.
Парти перешел в «Арсенал» из мадридского «Атлетико» в 2020 году. Стороны заключили контракт до 2025 года.
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Томас провел 22 поединка, сделал две голевые передачи и получил пять желтых карточек.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Интер Милан, Томас Парти