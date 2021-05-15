Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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«Интер» интересуется полузащитником «Арсенала»

15 Мая 2021, 11:59,

Опорный полузащитник Томас Парти, правами на которого владеет лондонский «Арсенал», пользуется спросом в чемпионате Италии. Об этом рапортует Transfermarketweb.

Согласно сведениям источника, в услугах 27-летнего ганского футболиста заинтересован миланский «Интер», ставший чемпионом Италии. Наставник «нерадзурри» Антонио Конте является поклонником стиля игры африканца.

Парти перешел в «Арсенал» из мадридского «Атлетико» в 2020 году. Стороны заключили контракт до 2025 года.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Томас провел 22 поединка, сделал две голевые передачи и получил пять желтых карточек.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Интер Милан, Томас Парти
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