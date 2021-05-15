«Челси» хочет купить защитника «Манчестер Сити»

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15 Мая 2021, 10:28,
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Защитник Бенжамен Менди, права на которого принадлежат «Манчестер Сити», может перейти в другой английский топ-клуб. По данным Manchester Evening News, заинтересованность в приобретении 26-летнего француза проявляет лондонский «Челси».
Срок трудового соглашения Бенжамена с «горожанами» истекает летом 2023 года. Его трансферная стоимость оценивает в 23 миллионов евро.
Ранее СМИ сообщали, что подписать Менди собирается французский «ПСЖ».
В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги защитник провел 13 поединков, забил два гола, сделал одну результативную передачу и получил две желтые карточки.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Челси, Бенжамен Менди
Для начала, надо бы этому Менди ", физуху" подкачать, а тосъел его "коллега" по цеху защитников Джеймс во время очной встречи.
Два Менди тогда будет... И один из них будет точно победителем ЛЧ... ;)