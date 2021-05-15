Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Челси» хочет купить защитника «Манчестер Сити»

15 Мая 2021, 10:28,

Защитник Бенжамен Менди, права на которого принадлежат «Манчестер Сити», может перейти в другой английский топ-клуб. По данным Manchester Evening News, заинтересованность в приобретении 26-летнего француза проявляет лондонский «Челси».

Срок трудового соглашения Бенжамена с «горожанами» истекает летом 2023 года. Его трансферная стоимость оценивает в 23 миллионов евро.

Ранее СМИ сообщали, что подписать Менди собирается французский «ПСЖ».

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги защитник провел 13 поединков, забил два гола, сделал одну результативную передачу и получил две желтые карточки.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Челси, Бенжамен Менди
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (2)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Соломон
15 Мая 2021, 12:51

Для начала, надо бы этому Менди ", физуху" подкачать, а тосъел его "коллега" по цеху защитников Джеймс во время очной встречи.

1
Манчестерский Иппатий
15 Мая 2021, 11:06

Два Менди тогда будет... И один из них будет точно победителем ЛЧ... ;)

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Спартак» в большинстве с трудом дожал «Химки»
«Спартак» в большинстве с трудом дожал «Химки»
«Барселона» снова не возглавила чемпионат Испании, пропустив три мяча от «Леванте»
«Барселона» снова не возглавила чемпионат Испании, пропустив три мяча от «Леванте»
«Россонери» пробуют уволить Пирло: «Милан» вынес «Ювентус» в схватке за Лигу чемпионов
«Россонери» пробуют уволить Пирло: «Милан» вынес «Ювентус» в схватке за Лигу чемпионов
«Крылья Советов» допущены к РПЛ, апелляция «Оренбурга» не удовлетворена
«Крылья Советов» допущены к РПЛ, апелляция «Оренбурга» не удовлетворена
«Манчестер Сити» - чемпион Англии! «Лестер» обыграл резерв «МЮ» и короновал команду Гвардиолы
«Манчестер Сити» - чемпион Англии! «Лестер» обыграл резерв «МЮ» и короновал команду Гвардиолы


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола