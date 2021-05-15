«Челси» хочет купить защитника «Манчестер Сити»

Защитник Бенжамен Менди, права на которого принадлежат «Манчестер Сити», может перейти в другой английский топ-клуб. По данным Manchester Evening News, заинтересованность в приобретении 26-летнего француза проявляет лондонский «Челси».

Срок трудового соглашения Бенжамена с «горожанами» истекает летом 2023 года. Его трансферная стоимость оценивает в 23 миллионов евро.

Ранее СМИ сообщали, что подписать Менди собирается французский «ПСЖ».

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги защитник провел 13 поединков, забил два гола, сделал одну результативную передачу и получил две желтые карточки.