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Немецкий клуб заинтересован в трансфере вратаря «Ливерпуля»

15 Мая 2021, 09:50,

Вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус, который в настоящий момент защищает цвета столичного «Униона» на правах аренды, может продолжить карьеру в другом немецком клубе.

Согласно данным издания Berliner Zeitung, заинтересованность в трансфере 27-летнего голкипера проявляет «Штуттгарт». Клуб рассматривает кандидатуру Кариуса на замену Грегору Кобелю, который близок к уходу из команды.

Действующее трудовое соглашение Лориса с английским грандом рассчитано до середины 2022 года.

В нынешнем сезоне Бундеслиги голкипер провел всего четыре встречи, в трех из которых отстоял на ноль.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ливерпуль, Штуттгарт, Лорис Кариус
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