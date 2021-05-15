Немецкий клуб заинтересован в трансфере вратаря «Ливерпуля»

Вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус, который в настоящий момент защищает цвета столичного «Униона» на правах аренды, может продолжить карьеру в другом немецком клубе.

Согласно данным издания Berliner Zeitung, заинтересованность в трансфере 27-летнего голкипера проявляет «Штуттгарт». Клуб рассматривает кандидатуру Кариуса на замену Грегору Кобелю, который близок к уходу из команды.

Действующее трудовое соглашение Лориса с английским грандом рассчитано до середины 2022 года.

В нынешнем сезоне Бундеслиги голкипер провел всего четыре встречи, в трех из которых отстоял на ноль.