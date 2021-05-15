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Раскрыты детали контракта Агуэро с «Барселоной»

15 Мая 2021, 09:42,

Аргентинский бомбардир Серхио Агуэро, который покинет «Манчестер Сити» по окончании текущего сезона, близок к переходу в каталонскую «Барселону».

Как стало известно инсайдеру Николо Скире, стороны договорились о подписании трудового договора на два года. Заработная плата Серхио в стане «сине-гранатовых» составит восемь миллионов евро за сезон. Сторонам осталось уладить небольшие детали.

Агуэро достанется «Барселоне» бесплатно, поскольку его контракт истекает грядущим летом. В составе «Манчестер Сити» 32-летний аргентинский нападающий выступал с 2011 года.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Серхио Агуэро
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Комментарии (1)
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1
Booker
15 Мая 2021, 10:28

Полные ЛЕБИЛЫ,Суареса выгнали а Агуэро приглашают......

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