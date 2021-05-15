Раскрыты детали контракта Агуэро с «Барселоной»

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15 Мая 2021, 09:42,
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Аргентинский бомбардир Серхио Агуэро, который покинет «Манчестер Сити» по окончании текущего сезона, близок к переходу в каталонскую «Барселону».
Как стало известно инсайдеру Николо Скире, стороны договорились о подписании трудового договора на два года. Заработная плата Серхио в стане «сине-гранатовых» составит восемь миллионов евро за сезон. Сторонам осталось уладить небольшие детали.
Агуэро достанется «Барселоне» бесплатно, поскольку его контракт истекает грядущим летом. В составе «Манчестер Сити» 32-летний аргентинский нападающий выступал с 2011 года.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Барселона, Серхио Агуэро
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