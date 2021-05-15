Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Давид Луис близок к переезду в МЛС

15 Мая 2021, 09:09,

Бразильский защитник Давид Луис, принявший решение покинуть лондонский «Арсенал» по окончании текущего сезона, определился с новым местом работы.

Как сообщает GFFN, 34-летний футболист близок к переезду в МЛС. Новым клубом Давида может стать «Интер Майами», совладельцем которого является бывший полузащитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм.

Луис достанется коллективу из Флориды бесплатно, поскольку его контракт с «канонирами» истекает грядущим летом.

Бразилец защищает цвета лондонского коллектива с 2019 года. В сезоне-2020/2021 АПЛ Давид сыграл 20 матчей и забил один гол.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Давид Луис, Интер Майами
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