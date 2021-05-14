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​Давид Луис решил уйти из «Арсенала»

14 Мая 2021, 18:28,

Давил Луис в пятницу сообщил «Арсеналу» о своём решении покинуть клуб по завершению сезона, сообщает The Athletic. «Канониры» предлагали бразильскому защитнику новый трудовой договор, но 34-летний футболист решил пойти другим путём.

Луис оставит «Арсенал» в статусе свободного агента – его действующий контракт истекает в конце июня.

Давид Луис выступает за «Арсенал» с лета 2019 года после перехода из соседнего «Челси» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне бразилец провёл за «канониров» 30 игр во всех соревнованиях. На счету Луиса два гола в этих играх.

«Арсенал» занимает 9 место в турнирной таблице АПЛ.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Арсенал Лондон, Давид Луис
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