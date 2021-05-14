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​Клопп - о ситуации с Мане: «Что важнее: 5 миллионов проявлений уважения или одно проявление неуважения?»

14 Мая 2021, 15:37,

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий по поводу ситуации с Садио Мане. Сенегальский форвард команды не подал немецкому специалисту руку после матча с «Манчестер Юнайтед» в четверг.

«Что важнее: пять миллионов проявлений уважения или одно проявление неуважения? Я надеюсь, что если вы один раз проявите неуважение к своему боссу, он не забудет хорошие вещи», - слова Клоппа через свою страничку в Twitter приводит журналист Джеймс Пирс.

На текущий момент «Ливерпуль» занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги Англии. Команда Юргена Клоппа борется за место в Лиге чемпионов.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ливерпуль, Юрген Клопп, Садио Мане
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Комментарии (1)
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1
AlessandroDP
14 Мая 2021, 17:07

Что эти нигepы себе позволяют?!

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