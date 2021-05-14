​Клопп - о ситуации с Мане: «Что важнее: 5 миллионов проявлений уважения или одно проявление неуважения?»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий по поводу ситуации с Садио Мане. Сенегальский форвард команды не подал немецкому специалисту руку после матча с «Манчестер Юнайтед» в четверг.

«Что важнее: пять миллионов проявлений уважения или одно проявление неуважения? Я надеюсь, что если вы один раз проявите неуважение к своему боссу, он не забудет хорошие вещи», - слова Клоппа через свою страничку в Twitter приводит журналист Джеймс Пирс.

На текущий момент «Ливерпуль» занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги Англии. Команда Юргена Клоппа борется за место в Лиге чемпионов.