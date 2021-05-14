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«Челси» выделит 175 млн евро на трансферы

14 Мая 2021, 13:25,

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель получит солидную сумму на усиление состава команды в летнее трансферное окно. Об этом рапортует The Sun.

Согласно данным источника, руководство «пенсионеров» выделит на летнюю трансферную кампанию порядка 175 миллионов евро. Главной целью лондонцев является покупка центрфорварда. В шорт-листе «Челси» находятся норвежец Эрлинг Холанн и бельгиец Ромелу Лукаку.

После 36 туров чемпионата Англии «пенсионеры» занимают четвертое место в турнирной таблице. 29 мая команда Тухеля сыграет в финале Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Челси, Томас Тухель
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Комментарии (1)
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0
Newcomer
14 Мая 2021, 13:51

Лукаку-то зачем?

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