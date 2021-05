«Арсенал» представил новую гостевую форму

Состоялась презентация гостевой экипировки лондонского «Арсенала» на следующий сезон. Об этом информирует пресс-служба английского клуба.

Новая футболка выполнена в кремовом цвете с черными вставками на плечах и рукавах. Основным новшеством стало минималистическое изображение клубного логотипа.

Лондонская команда провела очередной неудачный сезон. «Канониры» занимают лишь девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В Лиге Европы подопечные Микеля Артеты добрались до полуфинала, где по сумме двух поединков уступили испанскому «Вильярреалу» (1:2, 0:0).

The return of the cannon



Inspired by the past, ready for the future.@adidasfootball | #createdwithadidas