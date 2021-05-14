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«Атлетико» интересен полузащитник «Ливерпуля»

14 Мая 2021, 12:20,

Полузащитник Наби Кейта, права на которого принадлежат «Ливерпулю», имеет вариант продолжения карьеры в испанском топ-клубе.

Как информирует Fichajes, в услугах 26-летнего гвинейского футболиста заинтересован мадридский «Атлетико». Наставник «матрасников» Диего Симеоне выступает главным инициатором приглашения Кейта.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии полузащитник принял участие в десяти поединках, в которых не отметился результативными действиями.

Действующее трудовое соглашение Кейта с мерсисайдским клубом рассчитано до середины 2023 года.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ливерпуль, Атлетико Мадрид, Наби Кейта
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