«Манчестер Сити» выбирает между четырьмя звёздными нападающими

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14 Мая 2021, 11:11,
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«Манчестер Сити» сформировал список нападающих на замену аргентинцу Серхио Агуэро. 32-летний форвард покинет «горожан» по завершении текущего сезона.
Как сообщает The Times, в шорт-листе главного тренера команды Хосепа Гвардиолы находятся четверо футболистов. Речь идет об Эрлинге Холанне, Андре Силве, Гарри Кейне и Лаутаро Мартинесе.
Руководство клуба поддерживает выбор испанского тренера и готово выделит ему деньги на трансфер.
В сезоне-2020/2021 «Манчестер Сити» досрочно стал чемпионом Англии. В субботу, 29 мая, подопечные Гвардиолы сыграют в финале Лиги чемпионов против лондонского «Челси».
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Манчестер Сити, Гарри Кейн, Эрлинг Холанн, Лаутаро Мартинес, Андре Силва
Ээээ, это неправильный список. Откуда в этом списке Мартинес и Силва? Тогда можно сделать следующий список: Эрлинге Холанне, Гарри Кейне, Александр Соболев и Фёдор Чалов.
Всех сразу