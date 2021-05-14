Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Манчестер Сити» выбирает между четырьмя звёздными нападающими

14 Мая 2021, 11:11,

«Манчестер Сити» сформировал список нападающих на замену аргентинцу Серхио Агуэро. 32-летний форвард покинет «горожан» по завершении текущего сезона.

Как сообщает The Times, в шорт-листе главного тренера команды Хосепа Гвардиолы находятся четверо футболистов. Речь идет об Эрлинге Холанне, Андре Силве, Гарри Кейне и Лаутаро Мартинесе.

Руководство клуба поддерживает выбор испанского тренера и готово выделит ему деньги на трансфер.

В сезоне-2020/2021 «Манчестер Сити» досрочно стал чемпионом Англии. В субботу, 29 мая, подопечные Гвардиолы сыграют в финале Лиги чемпионов против лондонского «Челси».

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Сити, Гарри Кейн, Эрлинг Холанн, Лаутаро Мартинес, Андре Силва
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (2)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Ibray
14 Мая 2021, 12:27

Ээээ, это неправильный список. Откуда в этом списке Мартинес и Силва? Тогда можно сделать следующий список: Эрлинге Холанне, Гарри Кейне, Александр Соболев и Фёдор Чалов.

0
Артур Измаилов
14 Мая 2021, 11:21

Всех сразу

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Спартак» в большинстве с трудом дожал «Химки»
«Спартак» в большинстве с трудом дожал «Химки»
«Барселона» снова не возглавила чемпионат Испании, пропустив три мяча от «Леванте»
«Барселона» снова не возглавила чемпионат Испании, пропустив три мяча от «Леванте»
«Россонери» пробуют уволить Пирло: «Милан» вынес «Ювентус» в схватке за Лигу чемпионов
«Россонери» пробуют уволить Пирло: «Милан» вынес «Ювентус» в схватке за Лигу чемпионов
«Крылья Советов» допущены к РПЛ, апелляция «Оренбурга» не удовлетворена
«Крылья Советов» допущены к РПЛ, апелляция «Оренбурга» не удовлетворена
«Манчестер Сити» - чемпион Англии! «Лестер» обыграл резерв «МЮ» и короновал команду Гвардиолы
«Манчестер Сити» - чемпион Англии! «Лестер» обыграл резерв «МЮ» и короновал команду Гвардиолы


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола