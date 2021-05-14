«МЮ» хочет включить Лингарда в сделку по Санчо

Атакующий полузащитник дортмундской «Боруссии» Джедон Санчо по-прежнему находится в сфере интересов «Манчестер Юнайтед». Об этом рапортует The Sun.

Источник рапортует, что манкунианцы планируют включить вингера Джесси Лингарда в потенциальную сделку по Санчо. Ранее сообщалось, что «шмели» хотят выручить с продажи Джедона порядка 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Лингард выступает на правах аренды за лондонский «Вест Хэм». Джесси провел 13 матчей за «молотобойцев» в рамках чемпионата Англии, отметившись девятью забитыми мячами и тремя результативными передачами.