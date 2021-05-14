Три клуба интересуются Агуэро, приоритет форварда - «Барселона»

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14 Мая 2021, 08:15,
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Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, который летом получит статус свободного агента, находится в сфере интересов нескольких европейских топ-клубов. Об этом посредством своего твиттер-аккаунта сообщил инсайдер Фабрицио Романо.
Журналист подчеркнул, что приоритетным вариантом продолжения карьеры для Серхио является каталонская «Барселона». Стороны ведут переговоры и близки к подписанию соглашения.
Напомним, что 32-летний аргентинец защищает цвета «горожан» с 2011 года. Агуэро является самым титулованным футболистом в истории клуба.
В текущем сезоне АПЛ нападающий провел 11 поединков, отметившись двумя голами и результативной передачей.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Серхио Агуэро